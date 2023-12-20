Sony Xperia Pro получит камеру уровня зеркальных фотоаппаратов

Согласно информации западных инсайдеров, будущий смартфон Sony Xperia Pro будет иметь вращающееся кольцо камеры, которое будет управлять зумом, диафрагмой и фокусировкой — так же, как объектив у зеркальной или беззеркальной камеры DSLR. При этом специалисты из этой области выразили сомнения в том, что компания Sony сможет создать систему, которая плавно регулирует диафрагму, так как на рынке сейчас имеются только решения с существенным шагом диафрагмы без промежуточных значений. Кроме того, делать отдельный аппаратный элемент для управления данными функциями кажется слишком уж дорогим удовольствием ведь всё это можно реализовать посредством софта и виртуальных элементов управления.

Впрочем, есть ещё одно мнение относительно данной информации — аналитики уверены, что аппаратное кольцо может использоваться не только для системы камер смартфона Xperia Pro. Ведь смартфоны компании могут работать в качестве внешних дисплеев для беззеркальных камер компании и данное нововведение позволит взаимодействовать с гаджетом более удобно и быстро. Соответственно, новый флагман Sony Xperia Pro-II, предположительно, должен отправиться в продажу уже в следующем году, спустя три года после выхода Pro-I на рынок. И, вероятно, производитель решил использовать нововведения именно в этом смартфоне, потому что во многом он будет привлекать внимание аудитории — новыми камерами, топовым процессором и фирменным дизайном корпуса от японцев.