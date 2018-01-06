Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2

Sony Xperia XA2 будет доступен в чёрном, серебристом, розовом и голубом цветах. Согласно прежним утечкам из GFXBench, девайс получит 5,2" Full HD-экран, чипсет Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 23-Мп основную и 8-Мп фронтальную камеры.Старшая модель, Xperia XA2 Ultra, получит 6" Full HD-дисплей, однокристальную платформу Snapdragon 630, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, основную камеру с разрешением 23 Мп, предустановленную Android Oreo и модуль NFC. Фронтальная камера будет двойной (это первая двойная камера в истории Xperia), и разрешение главного модуля составит 16 Мп. Доступных расцветок для этой модели четыре: чёрная, серебристая, золотистая и светло-фиолетовая.