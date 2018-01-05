Sony Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra

Смартфон Sony , выпустит в 2018 году две модели гаджета, младшая будет оснащена стандартным разьемом для наушников, старшей же достанется фронтальная вспышка. Xperia XA2 Ultra будет построен на флагманской платформе Qualcomm и получит камеры на 21 и 16 Мп, 4 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 64 ГБ. Что касается младшей модели, то спецификации Xperia XA2 должны соответствовать Xperia XA2 Ultra, кроме емкости АКБ и объема оперативной памяти.Примерные размеры диагонали экрана и габариты смартфонов. Так, Xperia XA2 Ultra получит экран около 6 дюймов (162,5 × 80 × 9,5 мм), а Xperia XA2 будет оснащен 5-дюймовым экраном (141,6 × 70,4 × 9,6 мм).