Sony Xperia XA3, XA3 Ultra и L3 анонсируют на день раньше CES

Sony объявит о новой серии XA на следующей неделе. Японский производитель начал рассылать приглашения на мероприятие, которое состоится во время выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе.

CES 2019 начинается 8 января, а Sony запланировала мероприятие на день раньше. Весьма вероятно, что Sony анонсирует Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra и Xperia L3. Xperia XA3 и XA3 Ultra являются преемниками прошлогоднего дуэта XA2 и будут предлагаться в среднем классе. Xperia L3 предположительно является бюджетным смартфоном от компании. Все эти телефоны будут иметь более тонкие рамки и более высокое соотношение сторон 18:9. Сообщается, что XA3 будет работать на платформе Snapdragon 660 SoC и иметь до 6 ГБ оперативной памяти.