Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact в новых расцветках выходят в России

Компания Sony Mobile Communications дала старт российским предзаказам на смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact в новых расцветках. Теперь новинки будут доступны в пепельно-розовом цвете и расцветке «розовый коралл». Предзаказ продлится с 25 мая по 31 мая, а в качестве подарка пользователи получит компактные беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Sony WF-1000X.

Напомним, что Sony Xperia XZ2 оснастили корпусом с алюминиевой рамкой и стеклянными панелями Gorilla Glass, 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой с сенсором Sony IMX400 на 19 Мп, 5 Мп фронтальной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3180 мАч с поддержкой быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI, сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также предустановленной Android 8.0 Oreo.

Также отметим поддержку двух SIM-карт, VoLTE и LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, порт USB 3.1 Type-C, стереодинамики и защиту от воды и пыли по стандарту IP65/68. А вот 3,5-мм аудиоразъема в смартфоне нет. Sony Xperia XZ2 Compact отличается задней панелью из поликарбоната, 5-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 2870 мАч без беспроводной зарядки, а также LTE Cat.15.