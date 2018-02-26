Sony Xperia XZ2 не удивил дизайном

2018-02-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony Xperia XZ2; [102]
Длительное время фанаты Sony говорили о том, что бренду пора уже сменить дизайн смартфонов, а то уже не смешно получается. И, это свершилось, представили новый смартфон Sony Xperia XZ2, вот только его дизайн совершенно не удивляет. Это тот же внешний вид, что и у сотни других смартфонов на рынке - скошенные углы, грани, отсутствие рамок справа и слева от дисплея, плюс достаточно интересная тыльная панель, которую заляпать отпечатками и поцарапать можно сразу после распечатывания коробки. В итоге, продукт не сильно порадовал фанатов, не говоря уже о журналистах, которые ждали совершенно необыкновенного внешнего вида и каких-то фишек, которых не было у предыдущих смартфонов на рынке. Мне лично дизайн тоже не понравился - он слишком похож на китайские гаджеты, плюс в нем нет совершенно ничего удивительного.


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