Sony Xperia XZ2 не удивил дизайном

Длительное время фанаты Sony говорили о том, что бренду пора уже сменить дизайн смартфонов, а то уже не смешно получается. И, это свершилось, представили новый смартфон Sony Xperia XZ2, вот только его дизайн совершенно не удивляет. Это тот же внешний вид, что и у сотни других смартфонов на рынке - скошенные углы, грани, отсутствие рамок справа и слева от дисплея, плюс достаточно интересная тыльная панель, которую заляпать отпечатками и поцарапать можно сразу после распечатывания коробки. В итоге, продукт не сильно порадовал фанатов, не говоря уже о журналистах, которые ждали совершенно необыкновенного внешнего вида и каких-то фишек, которых не было у предыдущих смартфонов на рынке. Мне лично дизайн тоже не понравился - он слишком похож на китайские гаджеты, плюс в нем нет совершенно ничего удивительного.