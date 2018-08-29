Sony Xperia XZ3 на Android 9.0 Pie засветился в GeekBench

Официальный анонс смартфона Sony Xperia XZ3 должен состояться через пару дней на выставке IFA 2018, однако аппарат уже протестировали в бенчмарке GeekBench 4.2. Более того, устройство работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. В однопоточном тесте смартфон набрал 2330 баллов, а в многопоточном – 8665 баллов. Также сообщается о наличии топового чипсета Snapdragon 845 и 4 ГБ оперативной памяти. Предыдущие слухи прочили флагману 5,7 дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 48 Мп основную камеру на основе датчика Sony IMX586 и фронтальную камеру на 12 Мп.