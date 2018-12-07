Sony Xperia XZ4 Compact показали на рендерах и видео

Недавно в сети появились рендеры флагманского смартфона Sony Xperia XZ4, а сегодня известный искатель утечек OnLeaks опубликовал изображения младшей модели Xperia XZ4 Compact. Судя по рендерам, у смартфонов будут серьезно различаться задние панели – тройная камера по центру у флагмана и одинарная камера в углу у «компакта». Также отметим фронтальные стереофонические громкоговорители, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB-C, 5-дюймовый дисплей, одинарную фронтальную камеру, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 и размеры – 139,9:66,5:9,3 мм.