Sony Xperia XZ4 показали на рендерах

В сети появилась информация о смартфоне Sony Xperia XZ4, который вроде как планируют анонсировать в следующем году. Пока что информация представлена в виде слитых рендеров и характеристик устройства, говорить о чем-то большем пока что нет смысла. На фотографиях, которые попали в сеть, можно увидеть довольно большой дисплей без выреза в верхней части экрана. Это кажется весьма оправданным решением, ведь Sony уже высказывала свое негативное мнение относительно этого дизайнерского изыска. на тыльной стороне продукта установлено три камеры, что тоже не удивляет — в этом году уже было несколько продуктов с таким же набором камер. Вероятно, производитель планирует удивить нас чем-то большим, чем просто камеры и большой дисплей, но пока что создается обратное впечатление. Смартфон интересен, но он отстал от рынка на несколько лет и даже не пытается этот самый рынок догнать.