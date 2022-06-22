Sony анонсировала три новых наушника INZONE H3, INZONE H7 и INZONE H9

Японский технологический гигант Sony анонсировал три новых игровых наушника линейки INZONE, это INZONE H3, INZONE H7 и INZONE H9.

INZONE H3 станет самой доступной моделью из трех. Он подключается с помощью кабеля, получит порт USB Type-C, кнопку NC/AMB (шумоподавление/режим окружающего звука) и колесо прокрутки громкости под микрофоном.

Дизайн INZONE H7 аналогичен младшей модели. Гарнитура предлагает возможность беспроводного подключения. В модели есть кнопка GAME/CHAT на правом наушнике, а также кнопка Bluetooth для сопряжения наушников с другим устройством, пк или консолью. INZONE H7 также поддерживает порт USB Type C и имеет USB-адаптер для подключения к компьютеру или ноутбуку.

Игровые наушники INZONE H9 являются топовой и самой дорогой моделью в линейке. Он имеет дизайн, похожий на INZONE H7, но также имеет светодиодную подсветку. Расположение микрофона и кнопок также идентично INZONE H7. Есть порт USB Type C и USB-адаптер для беспроводного подключения. Гарнитура поддерживает шумоподавление и объемный звук в играх.
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