Sony готовит к запуску новые наушники WH-1000XM5 с автономностью до 40 часов

Sony известна тем, что производит одни из лучших наушников с шумоподавлением модель WH-1000XM4. По мнению многих, это лучшие беспроводные наушники, которые есть на рынке. Но компания готовится к выпуску новой модели WH-1000XM5.

Интернет-ресурс TechnikNews поделился несколькими высококачественными рендерами Sony WH-1000XM5, они демонстрируют новый дизайн наушников. Хотя WH-1000XM4 выглядел так же, как и его предшественник, в новом мы наблюдаем некоторые заметные изменения, он стал более минималистичным. У Sony WH-1000XM5 амбушюры больше, а оголовье имеет более толстую прокладку. Как мы видим, переключатель включения-выключения заменен ползунком. Ожидается, что Sony WH-1000XM5 обеспечит до 40 часов автономной работы с активным шумоподавлением, что на 10 часов больше, чем у предшественников. Наушники будут поддерживать подключение Bluetooth 5.2, разъем 3,5 мм и USB Type-C для зарядки.

Когда состоится официальный анонс новых наушников не сообщается.