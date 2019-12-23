Sony готовит смартфон с вырезом

В последнее время производители смартфонов всеми силами стараются сделать свои новинки более интересными для потенциального покупателя, хотя получается далеко не всегда и не у всех. Все же нужно понимать, что пользователи уже видели все возможные варианты смартфонов и как-либо их удивить будет очень тяжело. Однако инженеры нового смартфона Sony Xperia нашли выход — они готовят к релизу смартфон с вырезом в дисплее, куда разместят фронтальную камеру. Такое решение уже есть на рынке у нескольких производителей, но теперь бренд хочет выйти на новый уровень и показать смартфон с вытянутым дисплеем. Благодаря этому отверстие в дисплее не кажется таким уж серьезным недостатком и не портит ощущения от просмотра фильмов или запуска игр.