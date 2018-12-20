Sony готовится к выпуску Xperia XA3, XA3 Ultra и Xperia L3

Sony начинает готовить свои модели следующего поколения. Новые смартфоны, которые будут выпущены как Sony Xperia XA3, XA3 Ultra и Xperia L3, были сертифицированы в России с номерами моделей I4113, I4213 и I4312 соответственно.

Трио устройств будет работать под управлением Android 9 Pie. Скорее всего, Sony Xperia XA3 получит экран 6 дюймов, а XA3 Ultra – 6,5-дюймовую панель, оба дисплея будут иметь соотношение сторон 18:9. Габариты младшей модели – 155,7х68,3х8,4 мм, старшей – 163х80х9,5 мм. У Xperia L3 также будет экран 18:9, но всего 5,7", при этом размеры составят 153,8х71,9х9 мм. Новинки будут представлены на выставке Sony CES 2019 в начале января следующего года совместно с новым смартфоном Xperia XZ4 и XZ4 Compact.