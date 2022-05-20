Sony официально представила новые наушники линейки LinkBuds

Sony официально представила новые наушники линейки LinkBuds. Новинка получила традиционный для полностью беспроводных наушников вид. Sony LinkBuds S стоят 200 долларов. Они оснащены активным шумоподавлением и множеством удобных функций.

По словам Sony, LinkBuds S — «самые маленькие и легкие в мире беспроводные наушники с шумоподавлением». LinkBuds S также получили драйверы 5 мм, адаптивное управление шумоподавлением, защиту от влаги и пота (IPX4), поддержку кодека Sony LDAC, до 6 часов автономной работы с шумоподавлением и еще 14 часов обеспечивает зарядный кейс.

Еще одной особенностью стала функция Auto Play — она автоматически запускает музыку в зависимости от текущей активности пользователя, возобновляя воспроизведение по окончании разговора. На данный момент Auto Play доступен только через приложение Sony Headphones Connect на Android, а также через Spotify и Endel. Предварительные заказы на LinkBuds S уже начались, а открытые продажи стартуют с 20 мая.
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