Sony представила TWS-наушники

Режим Quick Attention позволяет общаться с другими людьми, не снимая наушников. Прикоснувшись к сенсорной панели на левом наушнике, можно снизить громкость и услышать окружающих. Сенсорная панель также позволяет включать и приостанавливать воспроизведение, менять треки и вызывать голосового помощника. Функция Wearing Detection останавливает воспроизведение при снятии одного наушника и возобновляет, если надеть его обратно.Низкий уровень энергопотребления шумоподавляющего процессора QN1e повышает время автономной работы и прослушивания музыки. Благодаря кейсу с функцией подзарядки на ходу WF-1000XM3 работают до 24 часов с включенным шумоподавлением: наушники держатся 6 часов и трижды восполняют энергию от чехла, что суммарно дает еще 18 часов. Кроме того, технология быстрой зарядки за 10 минут обеспечивает до 90 минут прослушивания музыки.Модель оснащена DAC с усилителем и поддерживает обработку 24-битного аудио сигнала. Система Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) улучшает качество звука сжатых форматов, включая MP3, приближая его к аудио высокого разрешения. В WF-1000XM3 используется новый чип Bluetooth для одновременной передачи звука сразу на левый и правый наушники. Улучшенное устройство антенны повышает качество соединения и уменьшает время задержки аудиосигнала.В WF-1000XM3 используется новый HD-процессор QN1e, обеспечивающий улавливание и подавление шума. Технология Dual Noise Sensor и наличие как внутреннего, так и внешнего микрофонов позволяет уловить максимум посторонних шумов из окружающего пространства. А процессор QN1e обрабатывает эти звуки и генерирует инвертированную волну, которая полностью нейтрализует внешние помехи. О стоимости новинки пока неизвестно.