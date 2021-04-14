Sony представила Xperia 10 III

Сегодня компания Sony уже порадовала своих потенциальных покупателей и преданных поклонников (если такие еще остались) свежим интересным флагманским смартфоном, но на этом анонсы компании не закончились. Сразу за данным гаджетом компания показала Sony Xperia 10 III, который является представителем среднего класса и обладает более простой начинкой, но при этом тоже достаточно стильно выглядит и вполне справляется с поставленными задачами. Более того, смартфон оборудован OLED-дисплеем, который реалистично передает цветовую палитру, да и система камер здесь тоже неплохая. Вопрос разве что в стоимости для российского рынка — пока что даже глобальную цену продукта не называли, а до нас он доберется ближе к лету. Тогда и поговорим.