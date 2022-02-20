Sony представила беспроводные наушники LinkBuds

Sony представила беспроводные наушники LinkBuds.

Благодаря водонепроницаемости по стандарту IPX4 и длительному времени работы от аккумулятора LinkBuds помогут вам всегда и везде. LinkBuds весят около 4 граммов. Эргономичный дизайн LinkBuds идеально соответствует форме человеческого уха для более надежной посадки. Слушайте музыку в высоком качестве — сжатые треки восстанавливаются с помощью специальной технологии Digital Sound Enhancement Engine (DSEE). Интегрированный процессор V1 точно воспроизводит музыку с минимальными искажениями. Новый 12-миллиметровый кольцевой динамик с высокоэластичным диффузором воспроизводит насыщенный и хорошо сбалансированный звук.

Новый кольцевой динамик с открытой центральной частью диафрагмы позволяет отчетливо слышать окружающие звуки. Компактный зарядный чехол со стильными закругленными формами удобно помещается в руке или карманах. Получите удовольствие от целого дня использования без подзарядки: 5,5 часов работы обеспечивают сами наушники и 12 — чехол для зарядки. Это целых 17,5 часов пользования.

LinkBuds будут доступны в сером и белом цветах с февраля 2022 года по цене около 180 евро.