Sony представила наушники LinkBuds Open

Сегодня компания Sony выпустила новую версию своих беспроводных наушников LinkBuds под названием LinkBuds Open. По заявлению производителя, наушники Sony LinkBuds Open были полностью переработаны в плане дизайна корпуса для более комфортной посадки в ушах пользователя — для этого в том числе задействовали элементы под названием Air Fitting Supporters, которые позволяют носить наушники целый день без ощущения усталости или дискомфорта. При этом открытый дизайн позволяет слышать окружающие звуки и вести разговоры с другими людьми, не прибегая к системе активного шумоподавления. А отсутствие резиновых амбушюр, закрывающих ушной канал, способствует повышению комфорта при длительном ношении (это ещё стоит проверить на самом деле).

Также наушники получили 11-мм круговой драйвер с неодимовыми магнитами, подключённый к процессору Sony Integrated Processor V2, который ранее использовался в премиум-модели WF-1000XM5. Примечательно, что LinkBuds Open поддерживают DSEE и Adaptive Volume Control, которые автоматически регулируют уровень громкости в зависимости от окружения. Подключение осуществляется через Bluetooth 5.3 с поддержкой многоточечной связи и аудиокодеков AAC и LC3. Наушники поддерживают голосовые команды, но без участия традиционных голосовых ассистентов. Довольно интересная новинка с ярким дизайном, на которую точно стоит обратить внимание, если вы хотите получить максимум качества звука за минимальные деньги.