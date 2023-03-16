Sony представила наушники WF-1000XM5…

При этом новинка от компании Sony выглядит достаточно крупной, чтобы комфортно располагаться внутри ушной раковины пользователя. Это очень важный момент, который обязательно стоит учитывать при покупке гаджет. Безусловно, данные наушники предоставляют высочайшее качество звука, у них отличное шумоподавление и множество режимов работы, которые позволяют ходить на прогулки или заниматься спортом, не теряя связь со своим контентом. Стоимость устройства пока что для нашего рынка никто не сообщалось, но нужно понимать, что такого рода гаджеты явно стоят дорого, и если вы хотите получить именно доступный гаджет, то эта модель вам не подойдёт. А вот фанатом флагманских устройств и максимального качества звука стоит обратить внимание.