Sony представила наушники WF-1000XM5

Современные беспроводные наушники — довольно сложная конструкция, потому что в маленький корпус производителю необходимо интегрировать множество различных компонентов, иначе улучшить качество звука и прочих функций просто не выйдет. И сегодня, например, были представлены новые наушники Sony WF-1000XM5, которые обладают весьма странным дизайном корпуса именно из-за того, что производитель хотел сделать больше в меньшем корпусе. В результате получилась достаточно странная конструкция, которая выглядит слишком громоздкой для беспроводных наушников. Нужно понимать, что современные наушники должны комфортно сидеть в ушной раковине, иначе при продолжительном использовании устройства ваши уши банально устанут.

При этом новинка от компании Sony выглядит достаточно крупной, чтобы комфортно располагаться внутри ушной раковины пользователя. Это очень важный момент, который обязательно стоит учитывать при покупке гаджет. Безусловно, данные наушники предоставляют высочайшее качество звука, у них отличное шумоподавление и множество режимов работы, которые позволяют ходить на прогулки или заниматься спортом, не теряя связь со своим контентом. Стоимость устройства пока что для нашего рынка никто не сообщалось, но нужно понимать, что такого рода гаджеты явно стоят дорого, и если вы хотите получить именно доступный гаджет, то эта модель вам не подойдёт. А вот фанатом флагманских устройств и максимального качества звука стоит обратить внимание.
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