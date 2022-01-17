Sony представила обновленные версии WF-1000XM4, WH-1000XM4 и Walkman NW-A105 Spider-Man

Технический гигант Sony добавил новую коллекцию устройств Spider-Man No Way Home. Существуют специальные модели WF-1000XM4 и WH-1000XM4 с более высоким качеством звука и прекрасными характеристиками. Эти модели имеют функцию активного шумоподавления (ANC), качество звука высокого разрешения, длительное время автономной работы и ряд других функций, которые выделяют коллекцию в целом.

Также в коллекцию Spider-Man входит медиаплеер Walkman NW-A105, который имеет дизайн, аналогичный паре наушников и наушников специального выпуска. Модели будут доступны в темно-зеленом и ярко-красном цветах. Более подробная информация о линейке доступна на веб-сайте Sony Japan.

Sony WF-1000XM4 и WH-1000XM4 обладают некоторыми впечатляющими характеристиками, Sony теперь добавила новые цвета моделям, немного изменив некоторые аспекты их характеристик в новой коллекции. Пока неясно, где будут доступны данные модели, но явно большее предпочтение будет отдано внутреннему рынку Японии.