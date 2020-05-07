Sony представила отличную альтернативу AirPods с ANC за $ 200

Новая спортивная модель беспроводных наушников от Sony - WF-SP800N следуют по стопам модели WF-SP700N за $ 129,99. Они оснащены всеми лучшими функциями для фитнеса и дизайном, который должен оставаться незамеченным как в спортзале, так и в офисе.

Более того, пользователи получат технологию активного шумоподавления (ANC), рейтинг защиты IP55 и до 18 часов автономной работы по более низкой цене, чем AirPods Pro и WF-1000XM3.

Беспроводные вкладыши могут автоматически приспосабливаться к окружению с технологией, получившей название Adaptive Sound Control, обещая изменять настройки окружающего звука при обнаружении новой среды и активности.

Sony WF-SP800N получили функциональность Extra Bass и интуитивно понятное сенсорное управление, не говоря уже о «мягком амортизаторе дуги и трехмерном изогнутом дизайне» для безопасной и комфортной посадки. Новинка оценена в $ 200.
Комментарии и отзывы Sony WF-SP800N
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