Sony представила самую большую мобильную камеру IMX989

Тем не менее, стоит отметить, что некоторые смартфоны Sony на самом деле используют 1-дюймовый сенсор, но это обрезанная версия сенсора, который Sony использует в своих цифровых камерах. Это делает IMX989 первым 1-дюймовым сенсором, созданным специально для смартфонов. Ходят слухи, что Sony работает над сенсором среднего диапазона. На момент написания статьи ISOCELL GN2 был самым большим датчиком, предлагаемым Samsung — вы смотрите на сенсор размером 1/1,12 дюйма с собственным размером пикселя 1,4 мкм. Это означает, что Sony IMX989 должен предлагать гораздо лучшее качество видео и изображения, чем то, что предлагает Samsung. Однако важно знать, что многие аспекты мобильной фотографии также зависят от алгоритмов обработки, так что во многом результат зависит ещё и от самого смартфона.