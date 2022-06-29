Sony представила самую большую мобильную камеру IMX989

Нельзя отрицать, что камеры смартфонов прошли долгий-долгий путь, и хотя такие компании, как Samsung, всегда раздвигают границы, выпуская сенсоры камер с сенсором до 200 мегапикселей, размер сенсора, по большей части, остается меньше. Тем не менее, Sony, мастер в области обработки изображений и камер, решила превзойти Samsung и стала первой фирмой, выпустившей 1-дюймовый датчик камеры для смартфона IMX989. Sony IMX989 дебютирует в Xiaomi 12S Ultra, устройство будет запущено вместе с Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro 4 июля 2022 года. Вы смотрите на 50-мегапиксельный сенсор с собственным размером пикселя 1,5 мкм, что должно привести к исключительной производительности при слабом освещении.

Тем не менее, стоит отметить, что некоторые смартфоны Sony на самом деле используют 1-дюймовый сенсор, но это обрезанная версия сенсора, который Sony использует в своих цифровых камерах. Это делает IMX989 первым 1-дюймовым сенсором, созданным специально для смартфонов. Ходят слухи, что Sony работает над сенсором среднего диапазона. На момент написания статьи ISOCELL GN2 был самым большим датчиком, предлагаемым Samsung — вы смотрите на сенсор размером 1/1,12 дюйма с собственным размером пикселя 1,4 мкм. Это означает, что Sony IMX989 должен предлагать гораздо лучшее качество видео и изображения, чем то, что предлагает Samsung. Однако важно знать, что многие аспекты мобильной фотографии также зависят от алгоритмов обработки, так что во многом результат зависит ещё и от самого смартфона.