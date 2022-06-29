Sony представила самую большую мобильную камеру IMX989

Нельзя отрицать, что камеры смартфонов прошли долгий-долгий путь, и хотя такие компании, как Samsung, всегда раздвигают границы, выпуская сенсоры камер с сенсором до 200 мегапикселей, размер сенсора, по большей части, остается меньше. Тем не менее, Sony, мастер в области обработки изображений и камер, решила превзойти Samsung и стала первой фирмой, выпустившей 1-дюймовый датчик камеры для смартфона IMX989. Sony IMX989 дебютирует в Xiaomi 12S Ultra, устройство будет запущено вместе с Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro 4 июля 2022 года. Вы смотрите на 50-мегапиксельный сенсор с собственным размером пикселя 1,5 мкм, что должно привести к исключительной производительности при слабом освещении.

Тем не менее, стоит отметить, что некоторые смартфоны Sony на самом деле используют 1-дюймовый сенсор, но это обрезанная версия сенсора, который Sony использует в своих цифровых камерах. Это делает IMX989 первым 1-дюймовым сенсором, созданным специально для смартфонов. Ходят слухи, что Sony работает над сенсором среднего диапазона. На момент написания статьи ISOCELL GN2 был самым большим датчиком, предлагаемым Samsung — вы смотрите на сенсор размером 1/1,12 дюйма с собственным размером пикселя 1,4 мкм. Это означает, что Sony IMX989 должен предлагать гораздо лучшее качество видео и изображения, чем то, что предлагает Samsung. Однако важно знать, что многие аспекты мобильной фотографии также зависят от алгоритмов обработки, так что во многом результат зависит ещё и от самого смартфона.
Официально: iQOO Neo6 получит 80-Вт зарядку …
Компания Vivo опубликовала очередной тизер смартфона iQOO Neo6, официальный релиз которого состоится уже …
Складной смартфон OnePlus может оказаться копией Oppo Find N…
Мы уже привыкли к тому, что некоторые смартфоны принадлежащих корпорации BBK брендов OnePlus, Oppo, Vivo …
Смартфон Moto G52 получил 90-Гц OLED-экран…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G52, которая оценена в 25…
Samsung Galaxy A32 5G обновился до One UI 4.1 на базе Androi…
Смартфон Samsung Galaxy A32 5G, анонсированный в январе прошлого года и изначально работающий под управле…
Утечка технических характеристик iQOO Neo6 SE…
Суббренд vivo iQOO недавно представил Neo6, но согласно последним слухам из Китая, семейство Neo будет со…
Смартфон Redmi Note 12 получит плоский дисплей …
Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redm…
Realme GT Neo3 появляется на глобальных рынках…
Глобальный запуск Realme GT Neo3 запланирован на 29 апреля в стране Азиатско-Тихоокеанского региона, что …
Смартфон Hisense H60 оценен в 220 долларов…
Компания Hisense официально представила и объявила цену на смартфон H60, главной особенностью которого ст…
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Лучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время братьЛучший Apple iPhone в 2022 году. Снижение цен на смартфоны в России, самое время брать
Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»Обзор realme GT 5G 8/128GB. Новый «Топ за свои деньги»
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor