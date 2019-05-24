Sony представила свой ТВ-флагман с разрешением 8K

2019-05-24, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Sony Bravia ZG9; [86]
8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позволило значительно снизить стоимость телевизоров больших диагоналей, что и вызвало резкий рост спроса на них. От «средней диагонали» 40 дюймов, пользователи перешли на экраны 55+ дюймов. А чем больше экран, тем меньше плотность пикселей при неизменном разрешении, и на определенном этапе уже становится заметна зернистость картинки. С помощью нехитрых подсчетов было выявлено, что телевизоры с диагональю 43 дюйма и разрешением 4K имеют примерно одинаковую плотность пикселей с 85-дюймовыми 8K-решениями.

Правда, не совсем понятно, насколько будет большой спрос на 8K-панели, с учетом их цены в несколько миллионов рублей.

Как бы то ни было, но практически все крупные производители в 2019 году уже представили свои панели с более чем 33 миллионами пикселей, и вот пришло время для Sony показать собственный флагман – телевизор ZG9, входящий в премиум линейку MASTER Series, имеющий разрешение 8K, диагональ 85 или 98 дюймов, ковровую LED-подсветку и предварительную цену в 1,6 млн рублей. «Первый в мире телевизор с поддержкой 8K от Sony соединяет наши лучшие технологии, - заявил руководитель службы маркетинга Sony Денис Тырышкин. – Это, пожалуй, лучшее, что компания создавала в категории ТВ. Продажи в сегменте 55+ выросли за 2018 год в 1,5 раза, а в 75+ увеличились более чем в 2 раза, поэтому в новой линейке телевизоров BRAVIA мы делаем ставку именно на модели с большими экранами».

С увеличением размера панели, в обеспечении премиального качества изображения сильно возрастает роль процессора. В ZG9 используется топовый чип X1 Ultimate, поддерживающий технологию 8K X-Reality PRO, которая повышает качество любого контента до разрешения 8К с помощью новой специализированной базы изображений. Система Backlight Master Drive включает в себя сверхплотные LED модули с независимым управлением, обеспечивающие лучшую контрастность с глубокими тенями и высокой яркостью. Технология 8K X-tended Dynamic Range PRO позволяет запасать энергию, и за счет нее интеллектуально повышать яркость в тех областях, где это необходимо.

Система Acoustic Multi-Audio включает четыре фронтально-направленных динамика (два сверху и два снизу), а также пару твиттеров на тыльной стороне телевизора. Данное расположение аудиоисточников позволяет получить сбалансированные звуковое поле – создается иллюзия, что звук исходит прямо из центральной части экрана.

Для улучшения качества звуковых эффектов также используется технология Dolby Atmos, обеспечивающая широкий и богатый звуковой диапазон. Технология X-Wide Angle обеспечивает качество картинки с минимальными цветовыми искажениями вне зависимости от угла обзора, а X-Motion Clarity гарантирует четкость и плавность передачи быстрых движений, делая максимально реалистичными даже самые динамичные сцены без ущерба для общей яркости.

Но не все топовые технологии достались лишь одной модели. Например, OLED-телевизоры AG9 и AG8 имеют функцию Sound-from-Picture Reality, которая отслеживает источник звука на экране, создавая впечатление, что при разговоре актеров звук исходит прямо от объектов, а не из динамиков. Благодаря OLED-экрану и 4K-разрешению, новинки обеспечивают хорошую детализацию изображения и глубокий черный цвет, демонстрируя насыщенную и реалистичную картинку, а также обладают максимально широким углами обзора. Линейка XG95 – ЖК-телевизоры Sony BRAVIA с LED-подсветкой и диагоналями 55, 65 75 и 85 дюймов. Функция полноматричной регулировки подсветки X-tended Dynamic Range PRO гарантирует контрастность, в 6 раз превышающую параметры традиционных светодиодных телевизоров. X-Motion Clarity обеспечит плавность картинки, а X-Wide Angle сведет к минимуму искажение цвета при просмотре под углом. Режим калибровки Netflix Calibrated Mode передает изображение таким, каким его задумывали создатели контента, создавая на экране «эффект кинотеатра». Технология Acoustic Multi-Audio с драйверами определения источника звука точно синхронизирует изображение и звук, что еще больше способствует погружению в контент.

Так же в ходе презентации были представлены более доступные модели телевизоров: XG85, XG80 и XG70. Все представленные модели появятся в продаже уже летом.

Автор: Артем Костенко

Комментарии:
Asus запустил тестирование ОС Android Pi...
Asus запустил тестирование ОС Android PiНа днях компания Asus открыла программу бета-тестирования прошивки Android Pie для Zenfone 4 Max, а сегод...
Ультра бюджетник Samsung Galaxy A10e гот...
Ультра бюджетник Samsung Galaxy A10e гот Samsung собирается выпустить самую дешёвую модуль A-серии — Galaxy A10e. Новинка, похоже, уже готова к а...
Сказочная головоломка Rime стала бесплат...
Сказочная головоломка Rime стала бесплатВ Epic Games Store все еще проходит распродажа, но бесплатные игры для пользователей магазина никто не от...
Samsung Galaxy Note 10 экран с вырезом п...
Samsung Galaxy Note 10 экран с вырезом пНовинку на рендерах имеет стеклянный корпус с более прямыми углами, а также несколько привычных и новых в...
Обзор Fujifilm Instax Share SP-3. Принте...
Обзор Fujifilm Instax Share SP-3. ПринтеСогласитесь, технологии развиваются невероятными темпами и вместе с ними совершенствуются и различные уст...
С чего начать ремонт квартиры?...
С чего начать ремонт квартиры?Многие в течение зимы планируют ремонт квартиры и решаются на него летом. Доступность информации по те...
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Fujifilm Instax Share SP-3. Принтер для настоящих ценителейОбзор Fujifilm Instax Share SP-3. Принтер для настоящих ценителей
Обзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 годуОбзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 году
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?
Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни
Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7
Предварительный обзор Realme X Lite. Оче...
Предварительный обзор Realme X Lite. ОчеМы привыкли к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого. Если вы посмотрите на стоимость флагма...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучни...
Обзор Stickman Epic Archery. Стань лучниДостаточно часто мне на глаза попадаются мобильные игры, которые выглядят интересно, но потом оказывается...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor