Sony представила свой ТВ-флагман с разрешением 8K

8K-разрешение (7680×4320) – телевизионный тренд 2019 года. Объясняют его просто: развитие технологий позволило значительно снизить стоимость телевизоров больших диагоналей, что и вызвало резкий рост спроса на них. От «средней диагонали» 40 дюймов, пользователи перешли на экраны 55+ дюймов. А чем больше экран, тем меньше плотность пикселей при неизменном разрешении, и на определенном этапе уже становится заметна зернистость картинки. С помощью нехитрых подсчетов было выявлено, что телевизоры с диагональю 43 дюйма и разрешением 4K имеют примерно одинаковую плотность пикселей с 85-дюймовыми 8K-решениями.

Правда, не совсем понятно, насколько будет большой спрос на 8K-панели, с учетом их цены в несколько миллионов рублей.

Как бы то ни было, но практически все крупные производители в 2019 году уже представили свои панели с более чем 33 миллионами пикселей, и вот пришло время для Sony показать собственный флагман – телевизор ZG9, входящий в премиум линейку MASTER Series, имеющий разрешение 8K, диагональ 85 или 98 дюймов, ковровую LED-подсветку и предварительную цену в 1,6 млн рублей. «Первый в мире телевизор с поддержкой 8K от Sony соединяет наши лучшие технологии, - заявил руководитель службы маркетинга Sony Денис Тырышкин. – Это, пожалуй, лучшее, что компания создавала в категории ТВ. Продажи в сегменте 55+ выросли за 2018 год в 1,5 раза, а в 75+ увеличились более чем в 2 раза, поэтому в новой линейке телевизоров BRAVIA мы делаем ставку именно на модели с большими экранами».

С увеличением размера панели, в обеспечении премиального качества изображения сильно возрастает роль процессора. В ZG9 используется топовый чип X1 Ultimate, поддерживающий технологию 8K X-Reality PRO, которая повышает качество любого контента до разрешения 8К с помощью новой специализированной базы изображений. Система Backlight Master Drive включает в себя сверхплотные LED модули с независимым управлением, обеспечивающие лучшую контрастность с глубокими тенями и высокой яркостью. Технология 8K X-tended Dynamic Range PRO позволяет запасать энергию, и за счет нее интеллектуально повышать яркость в тех областях, где это необходимо.

Система Acoustic Multi-Audio включает четыре фронтально-направленных динамика (два сверху и два снизу), а также пару твиттеров на тыльной стороне телевизора. Данное расположение аудиоисточников позволяет получить сбалансированные звуковое поле – создается иллюзия, что звук исходит прямо из центральной части экрана.

Для улучшения качества звуковых эффектов также используется технология Dolby Atmos, обеспечивающая широкий и богатый звуковой диапазон. Технология X-Wide Angle обеспечивает качество картинки с минимальными цветовыми искажениями вне зависимости от угла обзора, а X-Motion Clarity гарантирует четкость и плавность передачи быстрых движений, делая максимально реалистичными даже самые динамичные сцены без ущерба для общей яркости.

Но не все топовые технологии достались лишь одной модели. Например, OLED-телевизоры AG9 и AG8 имеют функцию Sound-from-Picture Reality, которая отслеживает источник звука на экране, создавая впечатление, что при разговоре актеров звук исходит прямо от объектов, а не из динамиков. Благодаря OLED-экрану и 4K-разрешению, новинки обеспечивают хорошую детализацию изображения и глубокий черный цвет, демонстрируя насыщенную и реалистичную картинку, а также обладают максимально широким углами обзора. Линейка XG95 – ЖК-телевизоры Sony BRAVIA с LED-подсветкой и диагоналями 55, 65 75 и 85 дюймов. Функция полноматричной регулировки подсветки X-tended Dynamic Range PRO гарантирует контрастность, в 6 раз превышающую параметры традиционных светодиодных телевизоров. X-Motion Clarity обеспечит плавность картинки, а X-Wide Angle сведет к минимуму искажение цвета при просмотре под углом. Режим калибровки Netflix Calibrated Mode передает изображение таким, каким его задумывали создатели контента, создавая на экране «эффект кинотеатра». Технология Acoustic Multi-Audio с драйверами определения источника звука точно синхронизирует изображение и звук, что еще больше способствует погружению в контент.

Так же в ходе презентации были представлены более доступные модели телевизоров: XG85, XG80 и XG70. Все представленные модели появятся в продаже уже летом.

Автор: Артем Костенко