Sony представит наушники Inzone H9 II для заядлых геймеров

Цена, по данным инсайдера, составит 350 евро, а предзаказы стартуют сразу после анонса на Gamescom ONL. Точной даты релиза нет, но инсайдер предполагает, что гарнитура поступит в продажу в начале сентября. Хотя официального подтверждения пока нет, стоит отметить, что наушники для столь нишевой аудитории явно не тот продукт, которым бы стали спекулировать известные инсайдеры. Это решение для небольшой аудитории геймеров, которая желает получить максимально качественный звук, удобство и хороший микрофон для общения с другими геймерами в мультиплеерных играх. Но при цене в 350 долларов звук должен быть не просто хорошим, а отличным — всё же в этой ценовой категории имеется внушительная конкуренция со стороны ведущих производителей вроде Razer или HyperX с их флагманскими моделями.