Sony представит наушники Inzone H9 II для заядлых геймеров

По данным авторитетного инсайдера, на Gamescom 2025 компания Sony собирается представить новую гарнитуру из линейки аксессуаров Inzone — модель Inzone H9 II, которая станет преемницей выпущенной в 2022 году Inzone H9. Анонс, по слухам, может состояться во время шоу Opening Night Live. Серия Inzone дебютировала в 2022 году, когда Sony представила игровые наушники и мониторы, а затем продемонстрировала их на EVO 2022. Позже компания выпустила обновлённую линейку мониторов с OLED-матрицами. Согласно утечке, Inzone H9 II получат ряд заметных изменений — съёмный микрофон, поддержку новейшего стандарта Bluetooth и значительно меньший вес по сравнению с оригинальной моделью H9.

Цена, по данным инсайдера, составит 350 евро, а предзаказы стартуют сразу после анонса на Gamescom ONL. Точной даты релиза нет, но инсайдер предполагает, что гарнитура поступит в продажу в начале сентября. Хотя официального подтверждения пока нет, стоит отметить, что наушники для столь нишевой аудитории явно не тот продукт, которым бы стали спекулировать известные инсайдеры. Это решение для небольшой аудитории геймеров, которая желает получить максимально качественный звук, удобство и хороший микрофон для общения с другими геймерами в мультиплеерных играх. Но при цене в 350 долларов звук должен быть не просто хорошим, а отличным — всё же в этой ценовой категории имеется внушительная конкуренция со стороны ведущих производителей вроде Razer или HyperX с их флагманскими моделями.
