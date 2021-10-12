Sony представит новый смартфон 26 октября

Sony известна тем, что не выпускает смартфоны в массовом порядке, и многие даже думали, что компания закончила свои предложения на 2021 год. Однако теперь японская компания удивила всех своим последним заявлением — сегодня Sony объявила в Твиттере о мероприятии, которое состоится 26 октября, на котором будет представлен новый гаджет в линейке Xperia. Никакой другой информации, к сожалению, кроме этой, предоставлено не было. Однако, учитывая тот факт, что Xperia — это торговая марка смартфонов и планшетов Sony, можно с уверенностью предположить, что продукт, который будет выпущен, действительно будет планшетом или телефоном.

Еще одна особенность — изображение, используемое Sony для анонса. Можно сказать, что это довольно загадочное изображение, которое натолкнуло многих инсайдеров на мысль, что производитель готовит действительно смартфон. Но, конечно, нет никаких свидетельств того, что продукт точно является смартфоном. Sony, возможно, будет достаточно любезна, чтобы удовлетворить наше любопытство, выпустив еще больше похожих тизеров перед официальным запуском. Если нет, то все, что мы можем сделать, это дождаться указанной даты запуска 26 октября. Вероятно, производитель не будет запускать полноценную трансляцию ради одного гаджета. Это значит, что производитель либо представит несколько продуктов сразу, либо просто откажется от презентации и представит устройство в достаточно скромном формате. Благо, ждать осталось не так уж и долго.