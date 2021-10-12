Sony представит новый смартфон 26 октября

Sony известна тем, что не выпускает смартфоны в массовом порядке, и многие даже думали, что компания закончила свои предложения на 2021 год. Однако теперь японская компания удивила всех своим последним заявлением — сегодня Sony объявила в Твиттере о мероприятии, которое состоится 26 октября, на котором будет представлен новый гаджет в линейке Xperia. Никакой другой информации, к сожалению, кроме этой, предоставлено не было. Однако, учитывая тот факт, что Xperia — это торговая марка смартфонов и планшетов Sony, можно с уверенностью предположить, что продукт, который будет выпущен, действительно будет планшетом или телефоном.

Еще одна особенность — изображение, используемое Sony для анонса. Можно сказать, что это довольно загадочное изображение, которое натолкнуло многих инсайдеров на мысль, что производитель готовит действительно смартфон. Но, конечно, нет никаких свидетельств того, что продукт точно является смартфоном. Sony, возможно, будет достаточно любезна, чтобы удовлетворить наше любопытство, выпустив еще больше похожих тизеров перед официальным запуском. Если нет, то все, что мы можем сделать, это дождаться указанной даты запуска 26 октября. Вероятно, производитель не будет запускать полноценную трансляцию ради одного гаджета. Это значит, что производитель либо представит несколько продуктов сразу, либо просто откажется от презентации и представит устройство в достаточно скромном формате. Благо, ждать осталось не так уж и долго.
Комментарии и отзывы Sony
Huawei полностью зависит от локального рынка…
Huawei полностью зависит от локального рынкаНекоторое время назад аналитики сообщали о том что компания Huawei практически не пострадает от санкций, …
Samsung Galaxy A52s получил поддержку Wi-Fi 6…
Samsung Galaxy A52s получил поддержку Wi-Fi 6Сегодня неожиданно стала известна одна весьма любопытная подробность о смартфоне Samsung Galaxy A52s, кот…
Apple iPhone SE 3 получит возможность подключения 5G…
Apple iPhone SE 3 получит возможность подключения 5GИнформация о модели iPhone SE с обновленным чипсетом и возможностью подключения 5G давно ходит в интернет…
iPhone 13 оценен в 80 тысяч рублей…
iPhone 13 оценен в 80 тысяч рублейКомпания Apple пополнила ассортимент смартфонов моделями iPhone 13 и iPhone 13 mini, которые не сильно от…
Samsung заявляет, что трассировка лучей появится в мобильных…
Samsung заявляет, что трассировка лучей появится в мобильныхАппаратно-ускоренная трассировка лучей появилась на графических процессорах настольных ПК несколько ле…
Black Shark 4S уже можно предзаказать в Китае…
Black Shark 4S уже можно предзаказать в КитаеОфициальная презентация игрового смартфона Xiaomi Black Shark 4S состоится через два дня, однако аппарат …
Камерофон Huawei P50 Pro получил SoC Snapdragon 888 4G…
Камерофон Huawei P50 Pro получил SoC Snapdragon 888 4GКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью P50 Pro, которая получила платформы Snapdragon 8…
Xiaomi готовит сразу два игровых смартфона…
Xiaomi готовит сразу два игровых смартфонаBlack Shark — один из нишевых брендов игровых смартфонов. В этом году компания выпустила два устройства, …
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor