Sony прекращает собственное производство смартфонов Xperia

Японский ресурс SumahoDigest сообщает, что компания Sony свернула собственное производство смартфонов. Утверждается, что после обновления на официальном сайте компании пропала графа "Смартфоны" в списке основных видов продукции, которые выпускаются на предприятиях Sony. Впрочем, слухи о том, что японский гигант отдаст на аутсорс производство устройств под брендом Xperia, появились еще в начале года. Ну а сейчас, прямо перед выходом флагманского смартфона Xperia 1 VII, они обрели фактическое подтверждение.

Напомним, что Sony Xperia 1 VII получил 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSDXC, тройную основную камеру с модулями на 48 Мп (сенсор Exmor T формата 1/1.35 дюйма), 48 Мп (ссверхширик с углом обзора 104°), 12 Мп (телефото с непрерывным зумом 85–170 мм), фронтальную камеру разрешением 12 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержку беспроводной зарядки Qi, полнодиапазонные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и корпус толщиной 8.2 мм. Смартфон выйдет в европейскую продажу 4 июня по цене в 1500 евро.
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