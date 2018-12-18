Sony привезла в Россию Xperia XZ3

Компания Sony продолжает поражать нас своим желанием заработать на смартфонах, которые вроде как уже давно вышли в продажу. Обычно со временем стоимость таких вот релизов падает, так как характеристики теряют актуальность, выходят новые модели и так далее. Однако, вот в продажу на территории России поступил смартфон Xperia XZ3 с объемом оперативной памяти в 6 гигабайт. Стоимость его составляет 69990 рублей, то есть 70 тысяч. Это дорого даже для такого флагмана — большая часть потенциальных конкурентов стоит на 10-15 тысяч дешевле, что делает покупку именно этого продукта крайне странным решением. Какой смысл платить за флагман Sony такие деньги, если она даже в десятку самых популярных производителей не попадает? Сейчас даже Xiaomi популярнее японского бренда.