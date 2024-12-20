Sony продала 20 миллиардов камер для смартфонов

Сегодня появилась информация о том, что компания Sony Semiconductor Manufacturing, производящая сенсоры для камер смартфонов со всего мира, объявила, что достигла отметки в 20 миллиардов отгруженных сенсоров за всё время своего существования. Здесь хотелось бы напомнить, что производство транзисторов, из которых впоследствии появились сенсоры, началось еще в 1980-х годах, так что компании потребовалось около 40 лет на то, чтобы добраться до столь внушительной цифры. При этом президент компании Ёшихиро Ямагути в интервью Nikkei Asia отметил, что основным фактором достижения такого числа проданных сенсоров стали мобильные устройства. Количество отгруженных сенсоров удвоилось за пять лет, поднявшись с отметки в 10 до 20 миллиардов в период с 2019 по 2024 года.

Рост объёма поставок был вызван увеличением числа камер в смартфонах — двухкамерные устройства начали появляться примерно в 2016–2017 годах, а сегодня модели с четырьмя камерами стали стандартом для всех ценовых сегментов. Кроме того, компания активно расширяет сферу применения своих сенсоров, делая шаги в сторону производства модулей для автомобильных систем, умных фабрик, интеллектуальных камер, лазерных устройств и центров обработки данных. Да и если продажи пойдут такими темпами, то через пять лет компания вполне может удвоить количество производимой продукции, потому что смартфоны сейчас продаются колоссальными темпами, демонстрируя стабильный рост от года к году.
Представлен кнопочный телефон Nokia 108 4G 2024…
Компания HMD пополнила ассортимент кнопочных телефонов моделью Nokia 108 4G 2024, которая оценена на дебю…
Apple получит чип на 2 нм уже в 2026 году…
Компания TSMC недавно достигла очень важного этапа в своём развитии — тестовое производство 2-нм чипов по…
OPPO Find X8 mini получит флагманский процессор …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Find X8 mini, релиз…
Vivo представила смартфон V40e…
Как и сообщали ранее инсайдеры, компания Vivo сегодня официально представила новый смартфон V40e. Примеча…
Представлен бюджетный смартфон Moto G15…
Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделями Moto G15 и Moto G15 Power, которые …
Регулятор раскрыл параметры смартфона Realme Neo7…
В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики смартфона Realme Neo7, ко…
Марк Гурман раскрыл толщину iPhone 17 Air…
Авторитетный аналитик из Bloomberg Марк Гурман поделился обновленными сведениями о смартфоне iPhone 17 Ai…
Серия Xiaomi 15 разошлась тиражом в 1 миллион штук …
Компания Xiaomi похвасталась успехами серии флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые поя…
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor