Sony продала 20 миллиардов камер для смартфонов

Сегодня появилась информация о том, что компания Sony Semiconductor Manufacturing, производящая сенсоры для камер смартфонов со всего мира, объявила, что достигла отметки в 20 миллиардов отгруженных сенсоров за всё время своего существования. Здесь хотелось бы напомнить, что производство транзисторов, из которых впоследствии появились сенсоры, началось еще в 1980-х годах, так что компании потребовалось около 40 лет на то, чтобы добраться до столь внушительной цифры. При этом президент компании Ёшихиро Ямагути в интервью Nikkei Asia отметил, что основным фактором достижения такого числа проданных сенсоров стали мобильные устройства. Количество отгруженных сенсоров удвоилось за пять лет, поднявшись с отметки в 10 до 20 миллиардов в период с 2019 по 2024 года.

Рост объёма поставок был вызван увеличением числа камер в смартфонах — двухкамерные устройства начали появляться примерно в 2016–2017 годах, а сегодня модели с четырьмя камерами стали стандартом для всех ценовых сегментов. Кроме того, компания активно расширяет сферу применения своих сенсоров, делая шаги в сторону производства модулей для автомобильных систем, умных фабрик, интеллектуальных камер, лазерных устройств и центров обработки данных. Да и если продажи пойдут такими темпами, то через пять лет компания вполне может удвоить количество производимой продукции, потому что смартфоны сейчас продаются колоссальными темпами, демонстрируя стабильный рост от года к году.