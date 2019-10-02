Sony работает над голографическим дисплеем для своих консолей

Sony запатентовала собственный голографический дисплей, который будет подстраиваться под пользователя.

Sony Interactive Entertainment подала заявку на патент голографического экрана в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Новый голографический дисплей работает автономно и не заставит пользователя надевать 3D очки. Голографический эффект работает от излучения света и микрозеркал, которые в процессе работы могут менять угол отражения света. Таким образом создается 3D эффект для наблюдателей.

В устройство также встроены датчики, которые определяют количество зрителей, расстояние пользователя от экрана и уровень яркости освещения. Датчики будут следить за игроком и подстраивать изображение под его положение.