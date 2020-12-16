Sony развертывает обновление Android 11 для Xperia 1 II

Операционная система Android 11 выпущена в начале сентября. Sony, обновление ОС для своих устройств представила лишь в конце ноября. Согласно плану компании, Xperia 1 II одним из первых из модельного ряда получит данное обновление. В настоящее время, обновление доступно лишь в Тайване. Ожидается, что развертывание начнется и для других регионов.

Android 11 для Xperia 1 II поставляется с обновлением патча безопасности от ноября 2020 года. Android 11 содержит новые функции для смартфона. Добавлена поддержка видеозаписи со скоростью 120 кадров в секунду при разрешении 4K в приложении Cinema Pro. Теперь Wi-Fi и точка доступа могут быть включены одновременно. Добавлены новые обои и режим ожидания с двумя SIM-картами 5G + 4G.
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