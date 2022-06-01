Sony выпустила наушники WF-1000XM4 и плеер Walkman NW-A105 Kingdom Hearts 20th Anniversary

Kingdom Hearts, серия ролевых игр, отмечает свое 20-летие в 2022 году. Чтобы отпраздновать это событие, японский бренд Sony анонсировал выпуск двух лимитированных версий своих флагманских наушников TWS и плеера Walkman.

Устройства Sony WF-1000XM4 и Walkman NW-A105 Kingdom Hearts 20th Anniversary ограниченной серии выпускаются в черном цвете. Круглая поверхность наушников TWS украшена элементами дизайна из игры Kingdom Hearts, а также логотипом, посвященным 20-летию. Кейс для хранения WF-1000XM4 также имеет вид шахматной доски. Наушники TWS оснащены флагманскими функциями, включая технологию шумоподавления, кодек LDAC, DSEE Extreme, датчик костной проводимости, точный захват голоса и функцию разговора в чате. Sony Walkman NW-A105 также имеет дизайн в виде шахматной доски на задней панели вместе с логотипом 20-летия. Медиаплеер имеет эксклюзивный скин Kingdom Hearts для пользовательского интерфейса Android.