Sony выпустила новую модель наушников WH-1000XM4

Компания Sony выпустила новую модель наушников под названием WH-1000XM4.

Наушники WH-1000XM4 выпускается в двух цветовых решениях: черном и платиновом серебре. Набивка на оголовье и амбушюрах мягкое, удобное ношения наушников гарантируется. На левой чашке наушников находится кнопка питания и настраиваемая кнопка Custom, которая по умолчанию используется для переключения между режимами шумоподавления и окружающего звука.

На правой амбушюре находится порт USB-C, используется исключительно для зарядки. Срок службы батареи при беспроводном использовании составляет 30 часов с включенным шумоподавлением и 38 часов без шумоподавления.

Есть функция быстрой зарядки, которая даст до 5 часов воспроизведения музыки после 10 минут зарядки. Также на правой чашке наушников есть сенсорные элементы управления для переключения музыки.

В комплекте с наушниками идет защитный кейс для переноски, авиационный адаптер, зарядный кабель USB-A - USB-C и аудиокабель длиной 1,2 метра от 3,5 до 3,5 мм.

Внутри наушников WH-1000XM4 установлен HD-процессор шумоподавления QN1 в паре с новым Bluetooth Audio SoC, который поддерживает Bluetooth 5.0 и возможность одновременного подключения к двум устройствам.

WH-1000XM4 имеет множество современных функций. Ключевым среди них является новая функция Speak-to-Chat. Когда функция включена, наушники автоматически останавливают музыку и включают режим окружающего звука.

WH-1000XM4 имеют стартовую цену в 550 долларов.

Комментарии и отзывы Sony WH-1000XM4
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