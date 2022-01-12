Сообщается, что модели Apple iPhone 14 Pro будут продаваться по более высокой цене

Согласно последнему отчету, ожидается что компания представит модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max по более высокой цене по сравнению с тем нынешними версиями данной линейки. Утверждается, что iPhone 14 Pro будет стоить от 1099 долларов, а Pro Max — от 1199 долларов. Однако ожидается, что стандартная модель iPhone 14 будет иметь ту же стартовую цену в 799 долларов, что и его предшественник iPhone 13. Говорят, что причиной повышения цен на модели iPhone Pro, выпущенные в этом году, является новый дизайн и обновления, которые компания предложит для этой новой линейки смартфонов в этом году. Ожидается, что в этом году Apple выпустит четыре модели линейки, включая iPhone 14 с экраном 6,1 дюйма, iPhone 14 Max с дисплеем 6,7 дюйма, iPhone 14 Pro с дисплеем 6,1 дюйма и iPhone 14 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.