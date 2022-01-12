Сообщается, что модели Apple iPhone 14 Pro будут продаваться по более высокой цене

В этом году Apple собирается выпустить несколько новых продуктов, но самой ожидаемой линейкой продуктов компании остается iPhone. Apple выпустит новые модели серии iPhone 14 в конце этого года. В преддверии официального выхода новых iPhone в сети появилось несколько подробностей о грядущем телефоне в виде слухов и утечек, что дает нам подсказку о том, чего ожидать. На этот раз подробности о ценах на телефон просочились в сеть.

Согласно последнему отчету, ожидается что компания представит модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max по более высокой цене по сравнению с тем нынешними версиями данной линейки. Утверждается, что iPhone 14 Pro будет стоить от 1099 долларов, а Pro Max — от 1199 долларов. Однако ожидается, что стандартная модель iPhone 14 будет иметь ту же стартовую цену в 799 долларов, что и его предшественник iPhone 13. Говорят, что причиной повышения цен на модели iPhone Pro, выпущенные в этом году, является новый дизайн и обновления, которые компания предложит для этой новой линейки смартфонов в этом году. Ожидается, что в этом году Apple выпустит четыре модели линейки, включая iPhone 14 с экраном 6,1 дюйма, iPhone 14 Max с дисплеем 6,7 дюйма, iPhone 14 Pro с дисплеем 6,1 дюйма и iPhone 14 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
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