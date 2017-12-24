Состоялся анонс доступного смартфона Honor 9 Lite

Компания Honor , выпустила на этот раз смартфон в упращенном варианте. Сам смартфон будет выпущен в двух цветах синий и серый. Габариты изделия: 6 x 71,9 х 151 мм при весе 149 граммов.В наличии 3 или 4 Гб ОЗУ и 32 либо 64 Гб ПЗУ, две сдвоенные камеры по 13 +2 Мп с поддержкой панорамного 3D Beauty-эффекта и Боке, а также HDR и фазового автофокуса.В сердце модели лежит 8-ядерный (до 2,36 ГГц) процессор Kirin 659. Разрешение 5,65-дюймового экрана IPS LCD – 2160 x 1080 точек. Стоит смартфон 13400 рублей.