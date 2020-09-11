Состоялся анонс нового башенного кулера Cryorig R5

Компания Cryorig вернулась на рынок систем охлаждения с новым кулером Cryorig R5. Новинка получила новую систему крепления Qlick-Mount, что упрощает установку.

Cryorig R5 получил башенную конструкцию с двумя вентиляторами XF140 размером 140 мм. Высота всей конструкции 162 мм. Скорость вращения вентиляторов составляет от 700 до 1300 об/мин. Кулер не мешает установке высоких модулей памяти.

Воздушный кулер Cryorig R5 имеет никелированное медное основание Convex-Align. Радиатор изготовлен из алюминия, количество ребер составляет 48. Кулер оснащен 6 медными тепловыми трубками диаметром 6 мм.

Новый продукт компании Cryorig способен охладить процессор с TDP 200 Вт. Башенный кулер R5 совместим с настольными процессорами Intel и AMD. Стоимость кулера не объявлена.
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