Состоялся официальный анонс смартфона iQOO 10 Pro

В Китае официально представили новое поколение смартфонов iQOO — iQOO 10 и iQOO 10 Pro.

Топовая версия iQOO 10 Pro получила поддержку проводной зарядки мощностью 200 Вт. Это первая в мире серийная модель, поддерживающая такую ​​быструю зарядку. По словам производителя, аккумулятор устройства емкостью 4700 мАч заряжается всего за 10 минут. Он также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. iQOO 10 Pro оснащается мобильной платформой Snapdragon 8 Plus Gen 1, AMOLED-экраном Samsung E5 с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 3200 x 1440 пикселей и частотой кадров 120 Гц. Под экраном расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Что касается камеры, флагман имеет блок камер из трех модулей. Это 50-мп сенсор Samsung S5KGN5 оптического формата 1/1,57 дюйма с осевым стабилизатором. Есть еще один 50-мп сенсор — Samsung S5KJN1. В модуле с ним используется сверхширокоугольный объектив с полем зрения 150° и третий модуль с сенсором Samsung S5K3P9SX с разрешением 14,6 Мп.

iQOO 10 Pro получил стереодинамики. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12. Версия 8/256 ГБ оценена в 740 долларов, версия с 12/256 ГБ продается за 815 долларов, топовая комплектация 12/512 ГБ обойдется в 890 долларов.