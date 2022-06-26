Состоялся официальный дебют смартфона Poco F4 5G

Состоялся официальный дебют смартфона Poco F4 5G. Он будет доступен в двух версиях с 6/128 ГБ за 400 евро и с 8/256 ГБ за 450 евро. Стоит отметить, что Индии представлены три версии: 6/128 ГБ (360 долларов), 8/128 ГБ (385 долларов) и 12/256 ГБ (435 долларов).

Некоторые утверждают, что Poco F4 5G лучший смартфон на Snapdragon 870 на рынке. Смартфон оснащен плоским AMOLED-экраном Samsung E4 с разрешением Full HD+ и частотой кадров 120 Гц. Диагональ смартфона составляет 6,67 дюйма с защитным стеклом Gorilla Glass 5. Также он защищен от пыли и воды в соответствии со стандартом IP53. Устройств имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.

Основная камера представлена ​​тремя сенсорами с разрешением 64, 8 и 2 Мп, основной модуль имеет оптическую систему стабилизации изображения. Разрешение встроенной фронтальной камеры составляет 20 мегапикселей.