Состоялся российский релиз смартфонов Mi MIX 2S и Redmi S2

6 июня в Москве состоялась презентация Xiaomi, на которой состоялся официальный релиз смартфонов Mi MIX 2S и Redmi S2 на российский рынок. Поговорим о каждом по подробнее.

Стивен Ван (Steven Wang), директор по региональному маркетингу, сказал: «С Mi MIX 2S мы снова поднимаем планку дизайна и мощности мобильных устройств. Первоклассный процессор предлагает уровень производительности, который пользователи ожидают от флагманского устройства в 2018 году, а двойная камера Redmi S2 предоставит молодым людям прекрасный инструмент для самовыражения и возможность быть на связи со всем миром».

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi MIX 2S является улучшенной версией смартфона Mi MIX 2 с большим спектром изменений. Mi MIX 2S получил последний процессор Snapdragon 845 с 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб или 128 Гб встроенной памяти. Экран здесь стоит тот же, что и в прошлой версии — 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9.

Самое главное изменение в Mi MIX 2S коснулось камеры. Прошлое поколение Mi MIX 2 снимало достаточно плохо. Теперь же здесь установлен свежий сенсор Sony IMX363. Он позволяет снимать высококачественные снимки даже в темноте, а технология Dual Pixel обеспечивает быструю фокусировку на объектах. Также камеру Mi MIX 2S получил оценку от экспертов сайта DxOMark в 101 балл, когда iPhone X удостоился только цифры в 97 баллов. Из минусов стоит отметить фронтальную камеру, которая до сих пор находится в правом нижнем углу. Помимо сканера отпечатка пальцев смартфон, можно разблокировать с помощью технологии распознавания лица — Face Unlock.

Xiaomi Redmi S2

Xiaomi Redmi S2 позиционирует себя как лучший смартфон для селфи из линейки Redmi. Модель обладает фронтальной камерой на 16 мегапикселей с поддержкой технологии биннинга пикселей и функцией улучшения внешности с использованием искусственного интеллекта.

Касательно технической части, то здесь установлен процессор Qualcomm Snapdragon 625 с 3 или 4 Гб оперативной памяти. Безрамочный 5,99-дюймовым экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440 x 720 позволяет с комфортном потреблять контент.

Цена и старт продаж

Mi MIX 2S будет продаваться в конфигурациях с объемом внутренней памяти в 64 Гб и 128 Гб по цене в 34 990 рублей и 37 990 рублей соответственно. Доступные цвета: черный и белый. Старт продаж смартфона состоится 6 июня по цене от 34 990 рублей в интернет-магазине AliExpress Tmall.

Xiaomi Redmi S2 с 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти будет доступна по цене 15 990 рублей, а версия с 4 Гб + 64 Гб – 17 990 рублей. Цвета, которые будут доступны на российском рынке: темно-серый, золотой и розовое золото. Смартфон поступит в продажу в России с 14 июня на официальном сайте Mi-shop.com/ru и в сети магазинов Mi Stores.