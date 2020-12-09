Соучредитель компании OnePlus Co Карл Пей покинул компанию

Соучредитель компании OnePlus Co Карл Пей, решил покинуть компанию, чтобы начать свое собственное предприятие. Карл Пей объявил, что он успешно собрал 7 миллионов долларов США, чтобы запустить свой новый аудио-стартап.

Финансы, которые собрал Карл, поступают от его друзей и семьи. В список посевных инвесторов для нового стартапа входят такие крупные имена, как изобретатель iPod Тони Фаделл, YouTube Кейси Нейстат, соучредитель Twitch Кевин Лин, генеральный директор Reddit Стив Хаффман, генеральный директор PCH Лиам Кейси, основатель Web Summit Пэдди Косгрейв и генеральный директор Product Hunt Джош Бакли.

Предстоящее предприятие будет основано на аудио и сопутствующих технологиях. Первый продукт этого стартапа будет запущен где-то в 2021 году. К сожалению, более подробные детали, касающиеся этих продуктов или их точного бизнеса, все еще неизвестны, но Пей заявил, что компания будет уделять более широкое внимание, а не просто создавать наушники.