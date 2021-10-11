Soundcore Liberty 3 Pro беспроводные наушники с шумоподавлением

На этой неделе инженеры Soundcore выпустили свои новые беспроводные наушники с шумоподавлением Liberty 3 Pro, которые доступны для покупки по цене от 150 долларов и доступны в черном, белом, сиреневом и сером цветах. Беспроводные наушники Liberty 3 Pro были рекомендованы 20 продюсерами GRAMMY Winning Audio, заявляют Soundcore, и способны обеспечить до 8 часов музыки от одной зарядки и до 32 часов воспроизведения с использованием зарядного футляра. Персонализированное шумоподавление регулирует шум только на основе данных. HearID ANC анализирует ваши уши и уровень внутриушного давления, чтобы создать индивидуальный профиль, который оптимизирует внешний шум.

Наушники Liberty 3 Pro имеют трехточечную эргономичную форму и встроенное устройство для снятия давления в ушах и комфортного прослушивания музыки. Мягкие силиконовые амбушюры обеспечивают надежное прилегание и надежный захват. Наслаждайтесь до 8 часов музыки от одной зарядки, или 32 часа дополнительного времени благодаря зарядному футляру. Футляр заряжается с помощью кабеля USB-C или беспроводного зарядного устройства.

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