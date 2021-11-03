Soundcore представила новое поколение беспроводных наушников - Liberty 3 Pro

Компания Soundcore представила новые наушники из своей флагманской и беспроводной линейки – Liberty. TWS-модель (от true wireless stereo, настоящий беспроводной стереозвук) Liberty 3 Pro поддерживает активное шумоподавление с технологией HearID ANC, которая самостоятельно отслеживает уровень шума вокруг и уровень давления воздуха в ухе пользователя, чтобы добиться максимального качества звука и эффективного шумоподавления. Также в новинке поддерживается сенсорное управление, а за звук отвечают сразу два драйвера и обновлённая фирменная архитектура бренда – Astria Coaxial Acoustic Architecture 2.0 (ACAA). А сами наушники стали меньше и комфортней за счет технологии Fusion Comfort.

Адаптивное активное шумоподавление

В Liberty 3 Pro применяется технология активного шумоподавления HearID ANC. Помимо возможности самостоятельно регулировать уровень шумоподавления под внешние условия, эта технология также умеет создавать уникальные звуковые профили для пользователей, используя данные о давлении воздуха в их ушах, чтобы обеспечить максимальный комфорт и отличное качество звука.

Обновлённая архитектура

Чтобы добиться идеально сбалансированного и детального звука, в новой версии архитектуры ACAA 2.0 используется коаксиальная система размещения драйверов. При этом в Liberty 3 Pro установлены арматурные динамические 10,6-мм драйверы производства Knowles. Поддержка кодека LDAC позволяет передавать в 3 раза больше данных, чтобы улучшить качество звука при беспроводном прослушивании. А технология HearID Sound тестирует слух пользователя, чтобы создать уникальный звуковой профиль и усилить именно те частоты, которых «не хватает» для нового чувства звука!

Новый дизайн с технологией Fusion Comfort

Благодаря технологии Fusion Comfort Liberty 3 Pro стали на 30% меньше по сравнению с предыдущим поколением, Liberty 2 Pro. При этом дизайн новинки в первую очередь ориентирован на комфорт при использовании. Удобную посадку обеспечивают специальные крылья-насадки с отверстиями, которые помогают избежать дискомфорта из-за высокого давления воздуха в ушах. Также корпуса наушников защищены от попадания влаги (IPX4).

Цена и доступность в продаже

Наушники Liberty 3 Pro будут представлены в четырёх цветовых решениях: полуночный чёрный (Midnight Black), снежный белый (Frost White), туманный серый (Fog Gray) и рассветный багряный (Dusk Purple). Рекомендованная розничная цена наушников — 14 990 рублей.

Комментарии и отзывы Soundcore Liberty 3 Pro
Sony представила Pulse 3D в цвете Midnight Black…
Sony представила Pulse 3D в цвете Midnight BlackSony представила второй вариант цвета для своей гарнитуры Pulse 3D под названием Midnight Black. Он допол…
Apple готовит к релизу Beats Fit Pro…
Apple готовит к релизу Beats Fit ProНа мероприятии «Unleashed», наряду с новыми 14-дюймовыми и 16-дюймовыми моделями MacBook Pro на базе новы…
Philips представила две игровые гарнитуры TAGH301BL и TAGH40…
Philips представила две игровые гарнитуры TAGH301BL и TAGH40Philips представила две игровые гарнитуры TAGH301BL и TAGH401BL для многопользовательских шутеров и MMORP…
Обзор JBL T225 TWS Ghost: полностью беспроводные прозрачные …
Обзор JBL T225 TWS Ghost: полностью беспроводные прозрачные Ассортимент TWS наушников постоянно пополняется новыми моделями. Одни новинки остаются незамеченными, …
Soundcore Liberty 3 Pro беспроводные наушники с шумоподавлен…
Soundcore Liberty 3 Pro беспроводные наушники с шумоподавленНа этой неделе инженеры Soundcore выпустили свои новые беспроводные наушники с шумоподавлением Liberty 3 …
Беспроводные наушники Shure AONIC 215 True Wireless Gen 2…
Беспроводные наушники Shure AONIC 215 True Wireless Gen 2Компания Shure представила свои новые беспроводные наушники Shure AONIC 215 True Wireless Gen 2. Благодар…
EPOS представила игровые гарнитуры серии H6PRO…
EPOS представила игровые гарнитуры серии H6PROКомпания EPOS представила новые игровые наушники серии H6PRO. …
Выпущена игровая гарнитура Thermaltake ARGENT H5 RGB 7.1…
Выпущена игровая гарнитура Thermaltake ARGENT H5 RGB 7.1Компания Thermaltake объявила о выпуске игровой гарнитуры ARGENT H5 RGB 7.1. …
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центровОбзор JPL-502S-USB. Разговорная гарнитура для удаленной работы и колл-центров
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor