Soundcore представила новое поколение беспроводных наушников - Liberty 3 Pro

Компания Soundcore представила новые наушники из своей флагманской и беспроводной линейки – Liberty. TWS-модель (от true wireless stereo, настоящий беспроводной стереозвук) Liberty 3 Pro поддерживает активное шумоподавление с технологией HearID ANC, которая самостоятельно отслеживает уровень шума вокруг и уровень давления воздуха в ухе пользователя, чтобы добиться максимального качества звука и эффективного шумоподавления. Также в новинке поддерживается сенсорное управление, а за звук отвечают сразу два драйвера и обновлённая фирменная архитектура бренда – Astria Coaxial Acoustic Architecture 2.0 (ACAA). А сами наушники стали меньше и комфортней за счет технологии Fusion Comfort.

В Liberty 3 Pro применяется технология активного шумоподавления HearID ANC. Помимо возможности самостоятельно регулировать уровень шумоподавления под внешние условия, эта технология также умеет создавать уникальные звуковые профили для пользователей, используя данные о давлении воздуха в их ушах, чтобы обеспечить максимальный комфорт и отличное качество звука.

Чтобы добиться идеально сбалансированного и детального звука, в новой версии архитектуры ACAA 2.0 используется коаксиальная система размещения драйверов. При этом в Liberty 3 Pro установлены арматурные динамические 10,6-мм драйверы производства Knowles. Поддержка кодека LDAC позволяет передавать в 3 раза больше данных, чтобы улучшить качество звука при беспроводном прослушивании. А технология HearID Sound тестирует слух пользователя, чтобы создать уникальный звуковой профиль и усилить именно те частоты, которых «не хватает» для нового чувства звука!

Благодаря технологии Fusion Comfort Liberty 3 Pro стали на 30% меньше по сравнению с предыдущим поколением, Liberty 2 Pro. При этом дизайн новинки в первую очередь ориентирован на комфорт при использовании. Удобную посадку обеспечивают специальные крылья-насадки с отверстиями, которые помогают избежать дискомфорта из-за высокого давления воздуха в ушах. Также корпуса наушников защищены от попадания влаги (IPX4).

Наушники Liberty 3 Pro будут представлены в четырёх цветовых решениях: полуночный чёрный (Midnight Black), снежный белый (Frost White), туманный серый (Fog Gray) и рассветный багряный (Dusk Purple). Рекомендованная розничная цена наушников — 14 990 рублей.