Советы по выбору робота пылесоса

2018-01-19, Автор - Айдар Ибрагимов; [118]

На сегодняшний день производители техники стремятся найти новую нишу на рынке, чтоб отвоевать новую часть денег из кошелька потребителя. Ноу-хау последних лет являются роботы-пылесосы, которые самостоятельно убирают помещение либо при присутствии, либо отсутствии хозяина. В данной заметке мы хотим дать несколько практических советов по выбору робота-пылесоса.

Во-первых, не стоит гнаться за самыми дорогими моделями, которые обладают какими-либо уникальными свойствами. Вам вполне хватит модели ECOVACS DEEBOT MINI, который доступен в интернет-магазинах https://www.citrus.ua/shop/goods/smart-kitchen/2137/409766. Либо присмотритесь к другой модели, которая не будет выходить за рамки имеющегося у вас бюджета. Да, робот-пылесос будет дороже, чем обычный пылесос для сухой уборки, но его стоимость не должна его превышать в три и более раза. Связано это с тем, что большинство из них устроено одинаково и отличается между собой лишь дополнительными функциями.

Во-вторых, роботы как и обычные пылесосы отличаются типом пылесборника. Есть модели, которые собирают мусор в бумажный мешок, а есть модели которые собирают мусор в пластиковый контейнер. Естественно, бумажные контейнеры придется периодически покупать на замену, а пластиковые можно использовать повторно после очистки.

В-третьих, дорогие роботы имеют возможность построения плана помещения и интегрированную систему навигации по нему. Подобная технология позволяет оптимизировать передвижение робота по квартире и значительно экономить заряд аккумулятора, тем самым, увеличив площадь уборки от одного заряда.

В-четвертых, при покупке робота-пылесоса обращайте внимание на его высоту. От высоты зависят его возможности по преодолению препятствий в виде ковров, уборки под мебелью.

В-пятых, на рынке появилось множество роботов пылесосов с влажной уборкой. Следует понимать, что влажная уборка робота не заменяет обычную влажную уборку - это скорее протирание салфеткой, а не мокрой тряпкой.


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