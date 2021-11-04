Совместимость системы охлаждения SilentiumPC с платформой LGA1700

SilentiumPC, европейский производитель кулеров для ЦП, блоков питания и корпусов для ПК, с гордостью сообщает, что его последняя система охлаждения SilentiumPC Fera 5, полностью совместима с новой платформой Intel и уже включает систему крепления LGA1700. Системы крепления, позволяющие использовать устаревшие кулеры SilentiumPC с разъемом LGA1700, будут доступны в ближайшем будущем.

LGA1700 - это новый процессорный разъем, предназначенный для систем Intel Core 12-го поколения. По сравнению с предыдущими поколениями, такими как LGA115x и LGA1200, новые процессоры и сокет стали больше. За счет этого увеличился интервал монтажных отверстий. Новейшие системы охлаждения SilentiumPC - Fera 5, Fera 5 Dual и Fera 5 ARGB - оснащены соответствующими системами крепления, поэтому все нынешние и будущие владельцы Fera 5 смогут без проблем установить кулер для процессора на подавляющем большинстве материнских плат с LGA1700. Аналогичный набор также будет включен во все грядущие кулеры.

Клиенты, которые приобрели любую серию систем охлаждения SilentiumPC Fera 3, Fortis 3, Grandis 2, Grandis 3 или Navis, получат соответствующий монтажный комплект бесплатно.