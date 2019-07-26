Современный смартфон Oukitel Y4800

2019-07-26, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Oukitel Y4800; [98]
Источником питания служит довольно мощная батарея емкостью 4000 мАч, поддерживающая технологию быстрой зарядки. Разработчик утверждает, что заряда аккумулятора хватит на 150 часов в режиме Standby и почти на сутки в режиме разговоров.Тыльная камера содержит два оптических сенсора, при этом основной модуль имеет разрешение 48 МП. Камера имеет режим ночной съемки, а также активно взаимодействует с движком искусственного интеллекта.Экранная панель имеет формат 19,5:9 и размер диагонали 6,3 дюйма. В верхней части дисплея находится каплеобразный вырез, в котором установлена фронтальная камера. С помощью селфи-модуля в смартфоне реализована функция распознавания лиц Face Unlock. Впрочем, имеется и другой метод идентификации владельца: на задней стенке, изготовленной из стекла, расположен дактилоскопический сканер.Устройство работает под управлением 9-й версии ОС Android. Электронной основой гаджета стал 8-ядерный мобильный чипсет Helio P70 от компании MediaTek. Конфигурация памяти представлена 6 ГБ ОЗУ и встроенным флэш-модулем на 128 ГБ. Этих ресурсов хватит не только для обычных функций типа веб-серфинга или прослушивания музыки. Смартфон без труда справится с современными игровыми приложениями и воспроизведением видео стандарта Full HD+.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Oukitel Y4800
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