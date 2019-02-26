Современный смартфон Redmi Note 7 Pro

Коренным отличием новинки должен стать 48-Мп сенсор IMX 586 от Sony против модуля от Samsung в Redmi Note 7 с тем же разрешением. Кроме этого, Redmi Note 7 Pro якобы получит чипсет Snapdragon 675 (вместо Snapdragon 660), а все остальные характеристики (в том числе 6,3" дисплей с разрешением Full HD+, до 6 ГБ оперативной памяти и батарея на 4000 мАч) останутся на своих местах.Redmi Note 7 Pro будет доступен в трех цветах: черном, синем и красном, причем синяя расцветка будет отличаться от предшественника, что автор утечки наглядно показал своим сравнением.О стоимости смартфона пока неизвестно.