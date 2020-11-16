Совсем скоро OPPO представит новый концептуальный телефон с выдвижным дисплеем

Компания OPPO готовится представить свой новый концептуальный смартфон с поворотным дисплеем завтра, 17 ноября 2020 года. В своем официальном аккаунте производитель разместил изображение необычного устройства. "Большой экран? Маленький экран? Бесконечный экран? В будущем ваш мобильный телефон может свободно убираться », - написали в Weibo.

Из изображения видно, что устройство OPPO оснащено дисплеем с изогнутыми углами, которые могут выходить за правую сторону его корпуса. Это позволило бы телефону растянуть дисплей из портретного размера в альбомный. Это похоже на реализацию конструкции в Huawei Mate Xs и Samsung Galaxy Z Fold2. Более подробную информацию о технических характеристиках и о внешнем виде мы узнаем во время мероприятия, которое будет транслироваться в прямом эфире через Twitter.
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