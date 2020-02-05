Специалисты DxOMark оценили Xiaomi Mi Note 10.

Теперь специалисты DxOMark начали тестировать не только камеры смартфонов, но еще и их аудиовозможности.

У смартфона Xiaomi Mi Note 10 главный недостаток, это отсутствие стереодинамиков. По словам специалистов DxOMark: басы не выражены, при съемке селфи-видео в шумной обстановке теряется качество звучания и звук получается ненатуральным.

В результате Xiaomi Mi Note 10 получил общий бал 54. Где 50 баллов за воспроизведение и 64 балла за качество записи.