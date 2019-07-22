Специальный выпуск часов Omega Speedmaster с кусочками Луны

Самые ранние часы Omega Speedmaster были предназначены для гонок (отсюда и название), но им удалось пройти целый ряд испытаний, чтобы стать первыми часами, которые будут квалифицированы АНБ для космических миссий и EVA. На протяжении более 50 лет дизайн Speedmaster оставался относительно неизменным и даже сегодня остается пригодным для космических миссий.

Чтобы отпраздновать 50-ю годовщину посадки на Луну, Omega представила специальный выпуск Speedmaster Professional Platinum Calibre 321. Его название уже говорит вам все важные моменты, которые вам нужно знать.

Он поставляется в платиновом корпусе и оснащены легендарным калибром Omega 321. Это красивый механизм с классической конструкцией хронографа с колесом колонны и винтовым балансом. К счастью, его можно увидеть через прозрачную заднюю крышку с выгравированными словами: « Первые часы на луне ».

Главный циферблат выполнен из черного оникса, а циферблаты хронографа сделаны из метеоритов с Луны. Все стрелки и указатели из белого золота. Пока нет слов о ценах и наличии, но ожидайте, что это будет очень дорого, в конце концов, в ней есть материал с Луны.