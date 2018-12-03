Спецификации Asus Zenfone Max M2 и Pro M2

Asus Zenfone Max M2 и Pro M2 появились несколько раз за последние несколько недель в утечках и тизерах. Теперь появилась более подробная информация об этих смартфонах. WinFuture продемонстрировал нам более подробные изображения, показывающие дизайн обоих телефонов. Первое, что мы замечаем, это то, что вариант non-Pro имеет чуть более толстую нижнюю рамку и более узкую вырезку сверху, но в остальном они следуют одному и тому же дизайну проектирования. Кроме того, Max M2 имеет металлическую заднюю часть, в то время как Pro M2 использует стеклянную панель.

Asus Zenfone Max M2 работает на процессоре Snapdragon 636, а вариант Pro предлагает более мощный набор микросхем Snapdragon 660. Оперативная память у обоих устройств составляет 4 ГБ, а разрешение экрана составляет 1080 х 2340 с дополнительным высоким соотношением сторон 19,5:9 и диагональю 6. К сожалению, самая важная особенность смартфона Zenfone Max M2 в утечке отсутствует, это емкость аккумулятора.

Но поскольку Pro M2, по слухам, обладает большой емкостью 5000 мАч, что несомненно будет центральной особенностью устройства, мы можем предположить, что Zenfone Max M2 будет тоже оснащен такой же батареей.