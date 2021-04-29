Спецификации Huawei PKU-AL40 опубликованы на TENAA

Новый смартфон Huawei с номером модели PKU-AL40 получил одобрение регулирующего органа Китая TENAA. По прежнему, окончательное название смартфона еще не подтверждено. Но список PKU-AL40 в TENAA раскрыл некоторые характеристики и изображения смартфона.

Huawei PKU-AL40 - это смартфон с 6,5-дюймовым дисплеем и разрешением экрана 720 x 1600 пикселей. На дисплее также имеется фронтальная камера на 5 мегапикселей. Массив задней камеры имеет светодиодную вспышку, 13-мегапиксельную основную камеру и 2-мегапиксельную вторичную камеру. Смартфон PKU-AL40 Huawei предустановлен на ОС Android 10. Он оснащен восьмиядерным процессором в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти и вариантами хранения 64/128 ГБ. Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 3900 мАч, но нет информации о поддержки быстрой зарядки. Ожидается, что Huawei PKU-AL40 появится в цветных версия: Magic Night Black, Frosty Silver и Spruce.
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